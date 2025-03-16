Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Aksaray spor tesisinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana liderliğini sürdürürken, Kuzeyboru 11. kez mağlup oldu.
Salon: Aksaray
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)
Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25
Süre: 105 dakika
Aksaray spor tesisinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana liderliğini sürdürürken, Kuzeyboru 11. kez mağlup oldu.
Salon: Aksaray
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)
Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25
Süre: 105 dakika