Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!
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16 Mart 2025 16:01
Son güncelleme 16 Mart 2025 16:12
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.

Aksaray spor tesisinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana liderliğini sürdürürken, Kuzeyboru 11. kez mağlup oldu.
Salon: Aksaray

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

Süre: 105 dakika

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