UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Pierre Sage'nin yönetimdeki Lyon ile 0-0 berabere kaldı.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı pozisyonlara rağmen 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Lyon'a karşı resmi maçlarda galibiyet alamama serisini bitirememiş oldu. İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçı da Lyon kazanmıştı.Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 2 maça yükselen Fenerbahçe puanını 9'a yükseltti. Lyon ise 14 puana ulaştı.UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Midtylland ile karşılaşırken, Lyon evinde Ludogorets'i ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı.61 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.Olimpik Lyon karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, 3'lü savunmasında Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'i görevlendirdi.Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda Bright Osayi-Samuel ve Sebastian Szymanski şans buldu. Forvet arkasında Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci yer alırken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı.18 yaşındaki savunmacı, bu sezon resmi maçlarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti.Fenerbahçe, Lyon karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kadroda yer alamadı.Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi.Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe, kadrodaki eksiklikler nedeniyle Lyon karşısında altyapıdan 4 ismi yedek soyundurdu.Sarı-lacivertlilerde kaleci Engin Can Biterge (18), orta sahalar Şükür Toğrak (18) ve Zeki Dursun (18) ile kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz (18) müsabakaya yedek kulübesinde başladı.Fenerbahçe tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.Sarı-lacivertli tribünler, Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı.Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıkmıştı.Beşiktaş tribünleri de aynı bir hareketi Athletic Bilbao karşılaşmasında yapmıştı.Fenerbahçe, bir pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.Lyon'da Kumbedi, 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının ilk yarısında kırmızı kart iptal oldu.45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu.Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.Hakem Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal etti.Fenerbahçe, maçın 55. dakikasında En-Nesyri ile golü buldu ancak hakem Simone Sozza, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.Fenerbahçe'de 71. dakikada sarı gören Sofyan Amrabat ve 87. dakikada sarı kart gören Bright Osayi-Samuel, son hafta oynanacak Midtylland maçında cezalı duruma düşmüş oldu.Maçın 84. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Allan Saint-Maximin'in sol kanattan içeri çevirdiği topa ayak uzatan Dzeko'nun şutunu kaleci kurtardı. Bu şut Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutu oldu.Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çağlar Söyüncü topu penaltı noktasına doğru doldurdu. Yusuf Akçiçek, meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.20. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Szymanski'nin pasında İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'yle paslaşıp meşin yuvarlağı tekrar Szymanski'yle buluşturdu. Polonyalı futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.26. dakikada Mikautadze'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Kumbedi, Çağlar'dan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu ancak Djiku son anda araya girerek topu kornere gönderdi.27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Cherki kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Mikautadze gelişine voleyle vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı.35. dakikada sol kanattan atağa katılan Szymanski, ceza yayı üzerindeki Fred'e ortaladı. Brezilyalı futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.39. dakikada Lyon gole yaklaştı. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen uzun topta Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Tolisso'da kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazdan şutunda, İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.44. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda Niakhate ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri ceza sahasına girip yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.45+6. dakikada Tadic'in pasında soldan atağa kalkan İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Simone Sozza, Niakhate'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Sozza, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi.62. dakikada Lyon etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mikautadze, ceza sahası içindeki Lacazette'e pasını aktardı. Bu futbolcunun göğsüyle yumuşatıp yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.65. dakikada kazanılan serbest atışta Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.66. dakikada Djiku'nun pasında Tadic'ten önce topu kapan Benrahma, bekletmeden pasını Cherki'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Lacazette'in kafayla tamamladığı meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Perri yakın mesafeden gole izin vermedi.88. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Benrahma'nın direkt kaleye gönderdiği topu İrfan Can Eğribayat iki hamlede kontrol etti.ÜlkerSimone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti (İtalya)İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Saint-Maximin), Tadic (Dk. 82 Cengiz Ünder), En-Nesyri (Dk. 72 Dzeko)Perri, Kumbedi (Dk. 68 Caleta-Car), Mata, Niakhate, Vinicius, Tolisso (Dk. 79 Veretout), Matic, Cherki, Benrahma, Fofana (Dk. 43 Lacazette), Mikautadze (Dk. 79 Nuamah)Dk. 31 Kumbedi, Dk. 45+8 Niakhate, Dk. 50 Lacazette, Dk. 74 Caleta-Car, Dk. 77 Tolisso (Olimpik Lyon), Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 64 Yusuf Akçiçek, Dk. 72 Amrabat, Dk. 87 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)