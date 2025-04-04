Trabzonspor'da Malheiro'ya ülkesinden talip!

Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'ya ülkesi Portekiz'den bir transfer teklifi geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Malheiro'ya ülkesinden talip!
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04 Nisan 2025 16:24
Trabzonspor'a sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista'dan transfer olan Pedre Malheiro, bordo-mavili takımda gösterdiği istikrarlı performans ile alkışları topluyor. Bu performansı ülkesinin takımlarının dikkati çekti.

BRAGA TAKİPTE

O Jogo'nun gazetesinin haberine göre; Braga 24 yaşındaki formda sağ beki transfer etmek için görüşmelere başladı. Haberde, Portekiz kulübünün oyuncunun menajeri ile görüşerek bilgi aldığı ifade edildi.

BENFİCA'DA İZLİYOR

Öte yandan Pedro Malheiro'yu Benfica'nın da istediği ve futbolcunun geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a imza atmadan önce Portekiz devinin kendisine ilgisinin olduğunu doğruladığı hatırlatıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan Malheiro, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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