Ancelotti'den Arda Güler mesajı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia maçında milli futbolcu Arda Güler'in süre alabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ancelotti'den Arda Güler mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 17:18
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde cumartesi günü Valencia ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, takımın genç futbolcuları Arda Güler ve Endrick'in Valencia karşısında süre bulabileceğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia maçında süre alabilir ve sezon sonuna doğru takımda kilit rol alabilirler." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 32 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery