Ancelotti'den Arda Güler mesajı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde cumartesi günü Valencia ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, takımın genç futbolcuları Arda Güler ve Endrick'in Valencia karşısında süre bulabileceğini söyledi.



İtalyan teknik adam, "Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia maçında süre alabilir ve sezon sonuna doğru takımda kilit rol alabilirler." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de bu sezon 32 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.



