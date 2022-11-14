Fenerbahçe Koleji, deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Koleji DS Energy, Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 108-105 mağlup etti.

Haber; AA
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Fenerbahçe Koleji, deplasmanda kazandı
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14 Kasım 2022 22:27
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kurtdereli Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Koleji DS Energy, ilk yarısını 50-48 geride tamamladığı karşılaşmayı 108-105 kazandı.

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