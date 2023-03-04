Fenerbahçe, Kayseri'de taraftarını unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Kayserispor maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışla kutlama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kayseri'de taraftarını unutmadı
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04 Mart 2023 21:16
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmada yer alamayan taraftarlarını maçın ardından unutmadı.

Fenerbahçeli futbolcular, maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışlayarak sembolik bir kutlama yaptı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik için başvurusunun ardından Fenerbahçe taraftarı mücadeleye alınmamıştı.

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