Fenerbahçe, Kayseri'de taraftarını unutmadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmada yer alamayan taraftarlarını maçın ardından unutmadı.
Fenerbahçeli futbolcular, maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışlayarak sembolik bir kutlama yaptı.
Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik için başvurusunun ardından Fenerbahçe taraftarı mücadeleye alınmamıştı.
Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmada yer alamayan taraftarlarını maçın ardından unutmadı.
Fenerbahçeli futbolcular, maçından sonra boş olan deplasman tribününün önüne gidip alkışlayarak sembolik bir kutlama yaptı.
Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik için başvurusunun ardından Fenerbahçe taraftarı mücadeleye alınmamıştı.
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