Fenerbahçe kadrosunda 2 eksik

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerin UEFA'ya bildirmediği isimler dışında sakat olan Çağlar Söyüncü ve kart cezalısı Bright - Osayi Samuel yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
Sarı lacivertlilerin UEFA'ya bildirmediği isimler dışında sakat olan Çağlar Söyüncü ve kart cezalısı Bright - Osayi Samuel yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.