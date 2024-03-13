Fenerbahçe ile Union SG arasında 35 milyon TL'lik rövanş

Konferans Ligi'nde şu ana kadar 7.6 milyon euro kazanan Fenerbahçe, Union SG karşısında turu geçerse kasasına 1 milyon euro daha koyacak. Turun kapısını aralayan sarı lacivertliler adını son 8'e yazdırırsa toplam kazancını 8.6 milyon euroya çıkaracak. Yarı finalde 2 milyon, şampiyonlukta 5 milyon euro daha alacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ile Union SG arasında 35 milyon TL'lik rövanş
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13 Mart 2024 08:14
Son güncelleme 13 Mart 2024 08:25
Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sergilediği performansla hem Türkiye'ye hem de kulübe kazandırdı.

Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro kazandı.

Temsilcimiz 14 Mart Perşembe günü  turu geçerse kasasına 1 milyon euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro, 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.

UEFA ÜLKE SIRALAMASINA 4.500 PUANLIK KATKI VERDİ

Kanarya ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde ortaya koyduğu başarılı grafikle de şu ana kadar ülke puanına 4.500 puanlık katkı sağladı. Son olarak Belçika'da alınan Union Saint Gilloise galibiyetiyle birlikte Türkiye puanını 38.100'e çıkarırken, 9. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ KONFERANS LİGİ KAZANCI

2. ön eleme turu: 100 bin Euro
3. ön eleme turu: 100 bin Euro
Play-off turu: 100 bin Euro
Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro
Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro
Katsayı puanı: 979 bin Euro
Grup liderliği: 650 bin Euro
Son 16 turu katılım: 600 bin Euro
TOPLAM: 7 MİLYON 601 BiN EURO   

 
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