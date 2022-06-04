Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kulüpler transfer çalışmalarına devam ederken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine aynı isim geldi. Fransız basını, Türkiye'den iki kulübün peşinde olduğu futbolcuyu paylaştı.



FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR ZE'NİN PEŞİNDE



Fransız basınından Homme Du Match'ın haberine göre; geride bıraktığımız sezonun son bölümünü Fransız ekibi Metz'te geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu Didier Lamkel Ze ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor. Kamerunlu oyuncu için Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazır olduğu iddia edildi.



DIDIER LAMKEL ZE İÇİN FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ



Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin futbolcu için 5 milyon Euro gibi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Didier Lamkel Ze'nin Antwerp ile 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



3 TAKIM DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI



Geride bıraktığımız sezon başında Slovak ekibi Dunajska Strada'ya katılan oyuncu burada 7 maçta 2 gol 3 asist üretti. Şubat ayında ise Rus ekibi Khimki'ye gitti. Rusya Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol attı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ayrıldı ve kendisine tanınan hak kapsamında Fransız ekibi Metz'e kiralandı.



GÜNCEL TRANSFER PİYASA DEĞERİ



Sol kanatta forma giyen futbolcu ayrıca sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 1,92 boyundaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ