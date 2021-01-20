Fenerbahçe ile Sivasspor 29. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, perşembe günü yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi.



Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.



- Sivas'taki maçlar



İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.



Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı.



Öte yandan Sivas'taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



- Farklı skorlar



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.



