Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 47. randevuda

Süper Lig'de Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, pazartesi günü Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 47. randevuda
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12 Ocak 2025 13:03
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.

İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

İki takımın ligde oynadığı son maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

EN GOLLÜ MAÇ GEÇEN SENE

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

SON 10 MAÇTA 5 KEZ GALİP

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.

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