Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 47. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.
İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.
İki takımın ligde oynadığı son maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
EN GOLLÜ MAÇ GEÇEN SENE
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.
Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.
Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.
Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.
SON 10 MAÇTA 5 KEZ GALİP
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.
İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.
İki takımın ligde oynadığı son maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
EN GOLLÜ MAÇ GEÇEN SENE
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.
Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.
Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.
Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.
SON 10 MAÇTA 5 KEZ GALİP
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.