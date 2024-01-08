Fenerbahçe için flaş iddia: Dzeko ikna etti, Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Union Berlin'li Leonardo Bonucci'nin bonservisini eline aldığı belirtildi. Öte yandan Dzeko'nun da İtalyan stoperi ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için flaş iddia: Dzeko ikna etti, Türkiye'ye geliyor
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08 Ocak 2024 23:23
Son güncelleme 08 Ocak 2024 23:40
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leonardo Bonucci için flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Union Berlin ile anlaşan Leonardo Bonucci, bonservisini eline aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kontrat önerisini düşünen İtalyan oyuncu son kararını verdi. 

DZEKO DEVREYE GİRDİ

Leonardo Bonucci, Edin Dzeko ve her ikisinin menajeri kısa süre önce bir araya geldi.

CailcioMercato'da yer alan habere göre, yapılan görüşmede Dzeko, yıldız isim için devreye girdi ve oyuncuyu ikna etmeyi başardı. 

EURO2024'te oynamak istediği için daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek isteyen Bonucci'nin İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti tarafından da sarı lacivertli takım için onay aldığı yazıldı.

TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Haberde İtalyan stoperin 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye gelebileceği iddia edildi.  

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncu için resmi ayrılığın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

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