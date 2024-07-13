Fenerbahçe, hazırlık maçında farklı kazandı!

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı. Merkur Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sebastian Szymanski, 33. dakikada Dusan Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
MOURINHO'DAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Strasbourg ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına 2 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çağlar Söyüncü yerine Rodrigo Becao'ya, Dusan Tadic yerine ise Cengiz Ünder'e şans verdi.
Mourinho, 61'inci dakikada 4 değişiklik daha yaptı. Portekizli teknik direktör, Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic ve Mert Hakan Yandaş'a forma verdi. 72'nci dakikada ise sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko ve Fred'in yerine Umut Nayir ile Miha Zajc oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde 78'inci dakikada ise Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent'in yerlerine ise Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor girdi.
FENERBAHÇE İSTANBUL'A DÖNECEK!
Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Lugano ile karşılaşacak.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sebastian Szymanski, 33. dakikada Dusan Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
MOURINHO'DAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Strasbourg ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına 2 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çağlar Söyüncü yerine Rodrigo Becao'ya, Dusan Tadic yerine ise Cengiz Ünder'e şans verdi.
Mourinho, 61'inci dakikada 4 değişiklik daha yaptı. Portekizli teknik direktör, Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic ve Mert Hakan Yandaş'a forma verdi. 72'nci dakikada ise sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko ve Fred'in yerine Umut Nayir ile Miha Zajc oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde 78'inci dakikada ise Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent'in yerlerine ise Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor girdi.
FENERBAHÇE İSTANBUL'A DÖNECEK!
Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Lugano ile karşılaşacak.
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