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Fenerbahçe, Granit Xhaka'yı takipte!

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'nın durumunu yakından takip ediyor.

calendar 13 Temmuz 2025 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Granit Xhaka'yı takipte!
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Transfer dönemini Jhon Duran ve Archie Brown gibi transferlerle sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga'dan bir orta saha oyuncusunu gündeme aldı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre Fenerbahçe, Granit Xhaka'nın transferini yakından takip ediyor. Orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına uygun bir partner arıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

Xhaka, Neom'un 10 milyon euro yıllık ücret teklifini kabul etti. Ancak Bayer Leverkusen ile Neom arasında İsviçreli futbolcunun transferi için şu ana kadar bir anlaşma sağlanmadı ancak görüşmeler devam ediyor.

KAMPA KATILACAK

Sky Sports'un haberine göre, Granit Xhaka, Bayer Leverkusen'in yaz kampına katılacak. 
 
SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.

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