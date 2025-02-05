Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, İsmail, Mert Hakan, Amrabat, Levent, Cengiz, Talisca, Cenk
Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.
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Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.
İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.
Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: İlk 11'ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Son güncelleme 05 Şubat 2025 19:43
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
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