Fenerbahçe, Eren Elmalı için şartları zorluyor

Devre arası transfer döneminde dört futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, son transferi için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe, Eren Elmalı için şartları zorluyor
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05 Şubat 2025 07:46
Transfere çok hızlı bir giriş yaparak Diego Carlos, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic ve Anderson Talisca ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son transferini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın durumunu yakından takip ediyor.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK 

Maximin'ın Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla beraber yabancı kontenjanında doluluk yaşayan Fenerbahçe rotayı yerli oyunculara çevirdi.

Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunacak.

TRABZONSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Karadeniz devi 2022 yılında 3.6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor.TAKAS TEKLİFİ MASADA

Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncu takasını da teklif edebileceği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon euro'dan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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