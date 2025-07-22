Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon da 1. Lig ekibine kiralanmıştı.





Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.



BARCELONA'YA TRANSFER OLMUŞTU



Emre Demir 2022 yılının yazında Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'nın B takımına transfer olmuştu.



BARCELONA FENERBAHÇE'DEN %20 PAY ALACAK





Emre Demir'i bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gönderen Barcelona, bir sonraki satışından %20 pay alacak.



SÜPER LİG TARİHİNİN EN GENÇ GOLCÜSÜ



2019 yılında Kayserispor formasıyla Gençlerbirliği ağlarını havalandıran Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu ve hala bu ünvanı elinde bulunduruyor (15 yıl, 9 ay ve 25 gün).