22 Temmuz
RFS-Malmö FF
0-122'
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
0-122'
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
0-122'
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
21:30
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
21:45
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
21:30
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a kiraladı

Fenerbahçe, genç oyuncusu Emre Demir'i 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiraladı.

calendar 22 Temmuz 2025 18:04 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 18:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon da 1. Lig ekibine kiralanmıştı.

Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

BARCELONA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Emre Demir 2022 yılının yazında Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'nın B takımına transfer olmuştu.

BARCELONA FENERBAHÇE'DEN %20 PAY ALACAK

Emre Demir'i bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gönderen Barcelona, bir sonraki satışından %20 pay alacak.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN GENÇ GOLCÜSÜ

2019 yılında Kayserispor formasıyla Gençlerbirliği ağlarını havalandıran Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu ve hala bu ünvanı elinde bulunduruyor (15 yıl, 9 ay ve 25 gün).



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.