Fenerbahçe, Diego Reyes'i gönderdi

Fenerbahçe, Diego Reyes'in gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında 1 oyunculuk yer açmış oldu.

26 yaşındaki Meksika Milli stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta toplam 847 dakika forma giydi ve bu maçların 9'unda stoperde, 5'inde önliberoda görev aldı.

Diego Reyes, daha önce La Liga'da Sociedad ve Espanyol formaları giymişti. Meksikalı oyuncu, La Liga'da toplam 61 maça çıkmıştı.





- Aatıf

- Ozan Tufan

- Yiğithan

- Barış Alıcı

- Diego Reyes

Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren, bir ayrılığı açıkladı.Fenerbahçe,'in sezon sonuna kadar La Liga temsilcisi Leganes'e kiralandığını açıkladı.''Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir.Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.''