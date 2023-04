Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.Fenerbahçe'de maçın başında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye götürüldü. Valencia'nın hastanede çekilen tomografisi temiz çıktı.Sarı-lacivertliler, 45+5'te İrfan Can Kahveci'nin VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından 67 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.Fenerbahçe, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Sivasspor da Ümraniyespor ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gidildi.Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yerine bu maçta Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Serdar Aziz, Willian Arao ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Valencia ve Joao Pedro, Sivasspor karşısında da aynı şansı yakaladı.Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kadroda yer alamadı.Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde deplasmanda 2-1 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı.Çalımbay, Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı.Kırmızı-beyazlı takım sahaya Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare 11'i ile çıktı.Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında sakatlık yaşandı. Sivasspor ceza sahasına gönderilen topta Ali Şaşal Vural ile Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu, pozisyon sonrası yerden kalkamadı. Valencia için sahaya ambulans girdi ve Ekvadorlu golcü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Valencia'nın hastanede çekilen tomografisi temiz çıktı. Fenerbahçe'de oyundan çıkan Valencia yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, 22. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Diego Rossi, içe katetti. Uruguaylı futbolcu, ceza sahasına girer girmez çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Ferdi vurdu ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, 45+5'te 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Küçük, daha sonra İrfan'a verdiği sarı kartı iptal etti ve 27 yaşındaki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.Fenerbahçe'de Valencia'nın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandı İrfan Can'a geçti. İrfan'ın kırmızı kartının ardından pazuband bir süre kenardaki Jorge Jesus'ta kaldı. Oyunun durmasının ardından kaptanlık bandını Ferdi Kadıoğlu taktı.Fenerbahçe, 45+10'da farkı üçe çıkardı. Orta sahada topu alan Arda Güler, bir süre topla birlikte mesafe kat etti ve kaleyi düşündü. Arda'nın vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural sektirdi. Dönen topu iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında soyunma odasına 3-0 önde gitti.İlk yarıdaki 3-0'lık skorun ardından iki hoca da ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Arda Güler yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Ali Şaşal kenara geldi. Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad ve Muammer Yıldırım oyuna dahil oldu.Sivasspor, bir kişi fazla oynamanın verdiği avantajla ikinci yarıda rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. 62. dakikada Max Gradel ceza sahasına gelen topta bekletmeden vuruşunu yaptı. İrfan Can Eğribayat bu topu kurtardı. İrfan Can, bir dakika sonra ise Samuel Saiz'in ceza sahası dışından çektiği şutta kalesini gole kapattı.Fenerbahçe'de 71. dakikada sarı kart gören Willian Arao, cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, gelecek haftaki Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sivasspor'da 75. dakikada oyuna dahil olan Jordy Caicedo, bir dakika sonra fileleri havalandırdı. Savunmanın arkasına gönderilen topta kaleciyle karşı karşıya kalan Caicedo, yerden bir vuruş yaparak skoru 3-1'e taşıdı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 79. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda sarı kartı bulunan Wllian Arao ve Bright Osayi Samuel kenara geldi. Ezgjan Alioski ve Mert Hakan oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-131. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-245+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.62. dakikada N'Jie'nin sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in gelişine vuruşunda, kaleci soluna yatarak son anda topu çeldi.63. dakikada Saiz'in ceza yayının gerisinden sert şutunda, kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu: 1-386. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Peres'in şutunda, top Appindangoye'ye çarparak kornere çıktı.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Sivas 4 EylülZorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan ÜrünAli Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Yıldırım), Murat Paluli (Dk. 75 Caicedo), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 46 N'Jie), Charisis (Dk. 66 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 46 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabareİrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 79 Alioski), Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Arao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Pedro (Dk. 69 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 14 Rossi)Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 ve 45+10 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 76 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 71 Arao, Dk. 82 İrfan Can Eğribayat, Dk. 83 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)