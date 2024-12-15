Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'de çok ısrarcı davranıyor.
RESMİ TEKLİF
Sarı Kanarya, Roma takımından ocakta ayrılmayı planlayan Polonyalı futbolcu için resmi teklif yaptı.
GELMEYE SICAK
22 yaşındaki sol kanadın Jose Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu transferin kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.
ÇOK YÖNLÜ
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu, sol bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Zalewski, Polonya Milli Takımı formasını 27 kez giydi ve bu periyotta 3 gol attı.
Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'de çok ısrarcı davranıyor.
RESMİ TEKLİF
Sarı Kanarya, Roma takımından ocakta ayrılmayı planlayan Polonyalı futbolcu için resmi teklif yaptı.
GELMEYE SICAK
22 yaşındaki sol kanadın Jose Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu transferin kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor.
ÇOK YÖNLÜ
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu, sol bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Zalewski, Polonya Milli Takımı formasını 27 kez giydi ve bu periyotta 3 gol attı.