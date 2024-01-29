Fenerbahçe'den yerli hamlesi: Serdar Dursun

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten eski oyuncusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, deneyimli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den yerli hamlesi: Serdar Dursun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 22:58
Son güncelleme 29 Ocak 2024 23:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, "Yerli forvet takviyesi yapmak istiyoruz" sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Şu ana kadar Rade Krunic, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, yerli forvet transferi için de harekete geçti.

MARIO BRANCO GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, sezon başında takımdan ayrılan ve Fatih Karagümrük'e imza atan eski oyuncusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, takıma geri dönmeye sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fatih Karagümrük de bu sezon 6 kez ağları sarsan Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de 2021-2023 yılları arasında forma giyen Serdar Dursun, çıktığı 64 maçta 15 gol attı ve 9 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery