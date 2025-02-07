Fenerbahçe'den yakın takip: Gessime Yassine

Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Dunkerque forması giyen Gessime Yassine, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'nin, performansının ardından 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
Fransız ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Yassine'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Dunkerque forması giyen Gessime Yassine, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'nin, performansının ardından 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
Fransız ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Yassine'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.