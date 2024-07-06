Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak kanat hamlesi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hücum hattında forvet kadar kanatlara da takviyeler planlayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde Martin Terrier ve Ansu Fati isimleri öne çıktı. Her iki isim de taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak kanat hamlesi!
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06 Temmuz 2024 10:45
Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet takviyesi kadar kanatları da güçlendirmek istiyor.

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunan adaylar taraftarları son derece heyecanlandırdı.

ADAYLAR: TERRIER VE FATI

Rennes forması giyen Martin Terrier ve bonservisi Barcelona'da olan Ansu Fati iki önemli aday olarak öne çıktı.



51 GOL, 24 ASİST

Lazar Samardzic konusunda henüz somut bir adım atamayan Fenerbahçe'de rota Martin Terrier'e döndü. 2020'den beri Rennes'de oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 141 maçta 51 gol attı, 24 asist yaptı. Fransız futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde Rennes-Fenerbahçe maçlarında da oynamıştı.

BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR

Bir diğer aday Ansu Fati de geçen sezonu İngiltere'de Brighton'da kiralık geçirdi. Barcelona, 21 yaşındaki yıldızı bir kez daha kiralık olarak bir takıma göndermek istiyor.  

 
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