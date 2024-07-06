Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet takviyesi kadar kanatları da güçlendirmek istiyor.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunan adaylar taraftarları son derece heyecanlandırdı.
ADAYLAR: TERRIER VE FATI
Rennes forması giyen Martin Terrier ve bonservisi Barcelona'da olan Ansu Fati iki önemli aday olarak öne çıktı.
51 GOL, 24 ASİST
Lazar Samardzic konusunda henüz somut bir adım atamayan Fenerbahçe'de rota Martin Terrier'e döndü. 2020'den beri Rennes'de oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 141 maçta 51 gol attı, 24 asist yaptı. Fransız futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde Rennes-Fenerbahçe maçlarında da oynamıştı.
BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR
Bir diğer aday Ansu Fati de geçen sezonu İngiltere'de Brighton'da kiralık geçirdi. Barcelona, 21 yaşındaki yıldızı bir kez daha kiralık olarak bir takıma göndermek istiyor.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunan adaylar taraftarları son derece heyecanlandırdı.
ADAYLAR: TERRIER VE FATI
Rennes forması giyen Martin Terrier ve bonservisi Barcelona'da olan Ansu Fati iki önemli aday olarak öne çıktı.
51 GOL, 24 ASİST
Lazar Samardzic konusunda henüz somut bir adım atamayan Fenerbahçe'de rota Martin Terrier'e döndü. 2020'den beri Rennes'de oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 141 maçta 51 gol attı, 24 asist yaptı. Fransız futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde Rennes-Fenerbahçe maçlarında da oynamıştı.
BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR
Bir diğer aday Ansu Fati de geçen sezonu İngiltere'de Brighton'da kiralık geçirdi. Barcelona, 21 yaşındaki yıldızı bir kez daha kiralık olarak bir takıma göndermek istiyor.