Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Moise Kean

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen İtalyan forvet Moise Kean'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Moise Kean
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22 Haziran 2024 16:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir hamlede bulundu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fiorentina'nın yakından ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean'in tek talibi Fiorentina değil.

"MOURINHO ARADI!"

Haberde, Fenerbahçe'nin de Moise Kean ile yakından ilgilendiği ifade edilirken, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus'un Kean'in ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca Zirkzee'nin satılması durumuna karşın Bologna da Kean'i takip ediyor.

Öte yandan haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Kean'i telefonla aradığı ve oyuncuyla görüştüğü bildirildi.

24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı.





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