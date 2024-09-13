Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cherki!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, devre arası transfer döneminde Lyon'un Fransız yıldızı Rayan Cherki'nin menajeri ile masaya oturacak.

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cherki!
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13 Eylül 2024 09:06
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Son olarak Filip Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.

OCAK AYINDA MASAYA

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.



ÇOK YÖNLÜ

Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.

LIGUE 1 KARİYERİ

Cherki, Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıktı. Yıldız futbolcu 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.  

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