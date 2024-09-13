Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Son olarak Filip Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.
OCAK AYINDA MASAYA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ
Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.
LIGUE 1 KARİYERİ
Cherki, Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıktı. Yıldız futbolcu 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.
OCAK AYINDA MASAYA
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ
Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
G.SARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.
LIGUE 1 KARİYERİ
Cherki, Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıktı. Yıldız futbolcu 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.