Fenerbahçe'den sol beke Yaimar Medina hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir girişimde bulundu.
Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'de forma giyen 20 yaşındaki Yaimar Medina'yı gündemine aldı.
Haberde, genç oyuncu ile Bayer Leverkusen, Genk ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edilirken, 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için kulübünün sonraki satıştan pay ve bonus maddelere önem verdiği kaydedildi.
SERBEST VURUŞ UZMANI
Medina geçtiğimiz altı ay boyunca Ekvador Ligi'nde oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Kulübü için 15 maçın tamamında oynadı ve dört gol atıp üç asist yaptı. Bu gollerin üçünü direkt serbest vuruşlardan attı, vuruş tekniği onun en büyük silahı.
Genç ve ofansif sol bek, Ekvador'un A milli takımı için ilk maçına Eylül başında çıktı ve Brezilya'daki Dünya Kupası elemelerinin son aşamasında yedek olarak oyuna dahil oldu. Medina bundan önce U23 Olimpiyat takımında attığı üç golle dikkatleri üzerine çekmişti.
Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'de forma giyen 20 yaşındaki Yaimar Medina'yı gündemine aldı.
Haberde, genç oyuncu ile Bayer Leverkusen, Genk ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edilirken, 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için kulübünün sonraki satıştan pay ve bonus maddelere önem verdiği kaydedildi.
SERBEST VURUŞ UZMANI
Medina geçtiğimiz altı ay boyunca Ekvador Ligi'nde oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Kulübü için 15 maçın tamamında oynadı ve dört gol atıp üç asist yaptı. Bu gollerin üçünü direkt serbest vuruşlardan attı, vuruş tekniği onun en büyük silahı.
Genç ve ofansif sol bek, Ekvador'un A milli takımı için ilk maçına Eylül başında çıktı ve Brezilya'daki Dünya Kupası elemelerinin son aşamasında yedek olarak oyuna dahil oldu. Medina bundan önce U23 Olimpiyat takımında attığı üç golle dikkatleri üzerine çekmişti.