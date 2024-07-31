Fenerbahçe'den resmi teklif: Guido Rodriguez

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'e resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den resmi teklif: Guido Rodriguez
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31 Temmuz 2024 14:16
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 14:18
Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için harekete geçti.

Sarı-lacivertli takım, daha önce de gündeme gelen Arjantinli orta saha Guido Rodriguez'e yöneldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklif sundu.

Real Betis ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu serbest statüde yer alıyor. Fenerbahçe, Rodriguez ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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