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Fenerbahçe'den John Duran için teklif

Fenerbahçe, transfer planlaması doğrultusunda John Duran için teklif yaptı. Detaylar...

calendar 21 Haziran 2025 14:09 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den John Duran için teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, John Duran için Suudia Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın kapısını çaldı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 Milyon euro'luk teklifte bulundu.

Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği 21 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.


BONSERVİSİNE SERVET ÖDENDİ

John Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.



 

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