Fenerbahçe, ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i almıştı, ancak Boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Fenerbahçe, ön libero transferinde rotasını La Liga ekibinin yıldızına çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin güncel ön libero arayışına yönelik gelişmeler...
Milan, Krunic'i satmayacak
İsmail Kartal'ın transferini çok istediği Boşnak oyuncuyla ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Tuttomercato, Milan'ın Krunic'in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli'nin raporu sonrası Milan Yönetimi'nin Krunic'i 'satılmayacak' oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gözler İspanya'da
Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir orta saha transferi ile kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için Avrupa'nın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'ye bu bölge için önerilen son isim Real Betis forması giyen Guido Rodriguez olmuştu. Yönetimin, oyuncuyla ilgili araştırma yapıp teknik ekipten de onay aldıktan sonra harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi.
İspanyol ekibi, takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
12 milyon Euro istiyorlar
Guido Rodriguez'le ilgilenen tek takım Fenerbahçe değil. Lyon da başarılı oyuncunun peşinde. Real Betis'in, Rodriguez'in bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Ancak hem Sarı-Lacivertliler'in hem de Lyon'un bu kadar yüksek bir rakama çıkması beklenmiyor. İki takım da pazarlıklarla fiyatı 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışacak.
Milan, Krunic'i satmayacak
İsmail Kartal'ın transferini çok istediği Boşnak oyuncuyla ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Tuttomercato, Milan'ın Krunic'in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli'nin raporu sonrası Milan Yönetimi'nin Krunic'i 'satılmayacak' oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gözler İspanya'da
Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir orta saha transferi ile kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için Avrupa'nın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'ye bu bölge için önerilen son isim Real Betis forması giyen Guido Rodriguez olmuştu. Yönetimin, oyuncuyla ilgili araştırma yapıp teknik ekipten de onay aldıktan sonra harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi.
İspanyol ekibi, takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
12 milyon Euro istiyorlar
Guido Rodriguez'le ilgilenen tek takım Fenerbahçe değil. Lyon da başarılı oyuncunun peşinde. Real Betis'in, Rodriguez'in bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Ancak hem Sarı-Lacivertliler'in hem de Lyon'un bu kadar yüksek bir rakama çıkması beklenmiyor. İki takım da pazarlıklarla fiyatı 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışacak.