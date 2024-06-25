Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Borussia Dortmund'tan golcü isim Niclas Füllkrug'u istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 17:01
Son güncelleme 25 Haziran 2024 17:05
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na ilgisi bulunan Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımın bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK

Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasiyla 49 maça çıkan Alman golcü, 18 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery