Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor

Miguel Crespo, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor
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19 Ağustos 2024 12:08
Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşiyor.

O Jogo'da yer alan habere göre; Miguel Crespo, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olacak.

Haberin detayında, tüm tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı ve Başakşehir için 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE, 1.5 MİLYON EURO'YA ALDI

27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Eylül 2021'de Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı. 

 

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