Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor

'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşiyor.O Jogo'da yer alan habere göre;, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek veHaberin detayında, tüm tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı ve27 yaşındaki Portekizli oyuncu, Eylül 2021'de Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı.