Fenerbahçe'den Amrabat'a imza töreni!

Fenerbahçe uzun süredir beklenen 6 numara transferi için Sofyan Ambrabat ile anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe, transferle ilgili "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Faslı yıldız, saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a geldi. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina'da 3 karşılaşmada oynadı.
FENERBAHÇE İMZA TÖRENİ DÜZENLEYECEK
Fenerbahçe, yeni transferi Sofyan Amrabat için cumartesi saat 11.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe, transferle ilgili "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Faslı yıldız, saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a geldi. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina'da 3 karşılaşmada oynadı.
FENERBAHÇE İMZA TÖRENİ DÜZENLEYECEK
Fenerbahçe, yeni transferi Sofyan Amrabat için cumartesi saat 11.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
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