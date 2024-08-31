Fenerbahçe'den Amrabat'a imza töreni!

Fenerbahçe, bir büyük transferde daha mutlu sona ulaştı... Sarı lacivertli yönetim, bir ara Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sofyan Amrabat'ın kendisi ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, transferle ilgili resmi açıklamayı yaptı. Faslı futbolcu İstanbul'a geldi ve Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'den Amrabat'a imza töreni!
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31 Ağustos 2024 02:47
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 02:48
Fenerbahçe uzun süredir beklenen 6 numara transferi için Sofyan Ambrabat ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüp ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre Amrabat bu sezon kiralık olarak forma giyecek; haziran ayında 15 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, transferle ilgili "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

İSTANBUL'A GELDİ

Faslı yıldız, saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a geldi. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu sezon geri döndüğü Fiorentina'da 3 karşılaşmada oynadı.

FENERBAHÇE İMZA TÖRENİ DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe, yeni transferi Sofyan Amrabat için cumartesi saat 11.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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