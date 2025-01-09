Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin kararı

Fenerbahçe, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere rağmen Allan Saint-Maximin'i kadrosunda tutacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin kararı
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09 Ocak 2025 21:58
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini feshetmeyecek.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Ahli, kiralık sözleşmesinin feshedileceğine dair haberlerin çıkması üzerine Fenerbahçe ile temasa geçti. Kiralık sözleşmesi feshedilse bile Fransız oyuncunun maaşını ödeyemeyeceklerini ve Fenerbahçe'nin bu sezon için kalan maaşı ödemesi gerektiğini iletti.

Fenerbahçe ise Maximin'in kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünmediğini ve sezon sonuna kadar kontratın devam edeceği bilgisini verdi.

Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15'i lig toplam 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.



 
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