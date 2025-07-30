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Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı için erteleme talebi

Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme talep etti.

calendar 30 Temmuz 2025 23:09
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı için erteleme talebi
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Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulundu.

Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos'taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos'ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF'ye bildirdi.


KARAR İKİ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

TFF'nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak

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