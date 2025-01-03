Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu için takas planı!

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için transfer planını belirledi.
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A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenmesine rağmen şu an için Eyüpspor'a resmi bir teklifte bulunmadı.
TAKAS PLANI
Eyüpspor, Ahmed Kutucu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin ise bu bonservisi verme niyeti yok. Sarı-lacivertliler, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a takas teklifi sunmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin takasta teklif edeceği isimler ise Emre Mor, Serdar Aziz ve Levent Mercan.
Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.
BERKE ÖZER'İN DURUMU
Öte yandan Fenerbahçe'nin Eyüpspor'dan Berke Özer ile ilgili gelecek sezon için hedefi var. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon için Berke ile ilgili bir girişim düşünmüyor ama gelecek sezon için girişimi olabilir.
Berker Özer'in Eyüpspor'dan transfer olması durumunda bonservisinden gelecek paranın yüzde 40'ı anlaşma gereği Fenerbahçe'ye verilecek.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenmesine rağmen şu an için Eyüpspor'a resmi bir teklifte bulunmadı.
TAKAS PLANI
Eyüpspor, Ahmed Kutucu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin ise bu bonservisi verme niyeti yok. Sarı-lacivertliler, Ahmed Kutucu için Eyüpspor'a takas teklifi sunmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin takasta teklif edeceği isimler ise Emre Mor, Serdar Aziz ve Levent Mercan.
Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.
BERKE ÖZER'İN DURUMU
Öte yandan Fenerbahçe'nin Eyüpspor'dan Berke Özer ile ilgili gelecek sezon için hedefi var. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon için Berke ile ilgili bir girişim düşünmüyor ama gelecek sezon için girişimi olabilir.
Berker Özer'in Eyüpspor'dan transfer olması durumunda bonservisinden gelecek paranın yüzde 40'ı anlaşma gereği Fenerbahçe'ye verilecek.