Fenerbahçe'den 82 çocuğa 'Cumhuriyet bursu'

"Bu Aziz vatanın her bir toprağı çok kıymetli. Doğduğum şehir Bursa için 16 çocuk da ben okutuyorum. Sonsuza dek Cumhuriyet!





Doğduğum şehir Balıkesir, futbola başladığım şehir İzmir, Başkentimiz Ankara ve şehrimiz İstanbul için 4 kardeşimizi

Bu ülkenin bir evladı, Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmak ne büyük gurur! Kulübümün bu anlamlı projesinde ben de yer alacak, bir çocuğumuzu da ben okutacağım.





Biz bu ülkenin evlatlarıyız! Milli değerleri benliğinde hisseden Fenerbahçemiz'in bu anlamlı adımında biz de varız. Sonsuza dek Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.





Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü anısına anlamlı bir girişimde bulunma kararı aldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, 100. yıl anısınaverileceği açıklandı.Bir milletin eşsiz fedakârlığı, tarifsiz emeği, tanımsız adanmışlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını, ülkemize olan inancımızla büyük bir coşku ve umutla kutluyoruz.Atamızdan aldığımızbilinciyle ülkesinin değerlerini ve milli duruşu benliğinde taşıyan,Bu güzel ülke için sorumluluklarını gururla sahiplenen,Binlerce sporcunun yetişmesinde ve bayrağımızın göndere çekilmesinde pay sahibi olanBir avuç toprağı vatan yapan ve bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden tarihimizin mirasına olan bağlılığımızla,Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza,Bir avuç toprağı kanlarıyla vatanımız yapanlara sonsuz minnet ve saygılarımızı sunuyoruz!Kulübümüzün, TEV ile hayata geçirdiği bu adımın bir parçası olmak isteyen her bir taraftarımızı, takım fark etmeksizin tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı projemize katkıya davet ediyoruz!Bu güzel ülkenin kıymetli evlatları;Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun,Fenerbahçe arması size fener olsun!Sonsuza dek, Cumhuriyet!Fenerbahçe Spor Kulübü"Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı organizasyona birçok sporcu destek oldu. Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Melih Mahmutoğlu, Samet Akaydin, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler kulübün organizasyonuna şu ifadelerle destek oldu;Ben bu ülkenin bir evladıyım. Kulübümün adımı ile gurur duyuyorum. Küllerinden doğacak şehrimizda ben burs vereceğim. Sonsuza dek Cumhuriyet!Sonsuza dek Cumhuriyet!"Fenerbahçe'nin bir spor kulübünün ötesinde olduğunu yaşayarak gördüm! Bu anlamlı adımın ben de parçası oluyorum. Kahraman şehir Kahramanmaraş'ta bir çocuk da ben okutacağım. Sonsuza dek Cumhuriyet!"veise ortak yayınladıkları videoda,