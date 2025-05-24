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Fenerbahçe'den 1 milyar TL'lik sermaye hamlesi

Fenerbahçe bedelli sermaye artışından gelecek yaklaşık 996 milyon TL'nin yüzde 70-75'ini borç azaltmasında, diğer bölümünü de vergi borcunun ödenmesinde kullanacağını açıkladı.

calendar 24 Mayıs 2025 09:33
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 1 milyar TL'lik sermaye hamlesi
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Sermayesini 250 milyon TL'den yüzde 400 bedelli artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkartan Fenerbahçe, borçların ödenmesi için ciddi bir kaynak girişi sağlayacak.

KASAYA YAKLAŞIK 996 MİLYON GİRECEK

Artırılan 1 milyar TL'lik sermayeye karşılık gelen hisseleri 1 TL bedelle yatırımcısına devredecek olan Sarı-Lacivertliler'in kasasına masraflar düşüldükten sonra 996 milyon 345 bin TL gireceği öngörüldü.

BU PARANIN NEREDE KULLANILACAĞI AÇIKLANDI

Sarı-Lacivertli yönetim borsaya gönderdiği açıklamada, bu paranın nerelerde kullanılacağını da açıkladı. Açıklamaya göre buradan elde edilecek gelirin yüzde 70-75'lik bölümü borçların azaltılması için, diğer bölümü de vergi borçlarının ödenmesinde kullanılacak.

Daha önce Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray da yaptıkları yüklü sermaye artışlarından gelen kaynaklarla Bankalar Birliği borçlarını ödeme yoluna gitmişti. Bedelli sermaye artışının borsa yatırımcısına ise etkisi olumsuz oldu. Fenerbahçe hisseleri dünü yüzde 9.93 değer kaybıyla 51.25 taban fiyattan kapattı. 


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