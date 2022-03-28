Fenerbahçe'de adı ara ara gönderilecekler arasında yer alan Miha Zajc son 2 aydaki performansıyla bambaşka bir seviyeye çıktı. Sloven yıldız hem Fenerbahçe de hem de ülkesinin milli takımında çok iyi oynuyor.



Kanarya gelecek sezon için kadrosunda birçok yabancı futbolcuyla yollarını ayıracak ancak Miha Zajc aralarında değil. Yönetim yeni teknik direktörden bağımsız 27 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat yapmayı planlıyor. Oyuncunun menajeriyle 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden görüşmeler yapılıyor. Zajc da kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürmek istiyor.









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