Fenerbahçe'de yerli oyuncular formaya yabancı kaldı!

Fenerbahçe'de son dönemde Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek gibi oyuncular 11'in dışında kaldı. Sezonun genelinde olduğu gibi İrfan Can Kahveci de kulübeye mahkum kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yerli oyuncular formaya yabancı kaldı!
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23 Nisan 2025 09:53

Fenerbahçe'de sezonun çıkış yapan isimleri son haftalarda gözden düştü.

Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho'nun tercihleriyle ilk 11'de şans bulup dikkat çeken performanslar sergilerken, son dönemde kulübeye çekildi.

Özellikle Galatasaray'a elenilen Türkiye Kupası maçının ardından Yusuf, üç karşılaşmada hiç süre almadı. Oğuz ise sadece sonradan oyuna dahil edilerek toplamda 30 dakika sahada kaldı.

Mourinho'nun bir diğer sürpriz tercihi de İsmail Yüksek oldu. Sezon başında önemli bir rol üstlenen milli oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen son 6 lig maçının 3'ünde yalnızca 30 dakika sahada kalabildi.

İrfan Can Kahveci ise sezonun genelinde olduğu gibi son haftalarda da Mourinho'nun gözüne giremeyerek yedek kulübesine mahkum oldu. 

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