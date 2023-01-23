Süper Lig'de 15 maçta 15 gol atan Enner Valencia, Ümraniyespor karşısında yine Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak...
Ekvadorlu yıldız, 3-3 biten ilk yarıdaki karşılaşmada Ümraniyespor filelerine 2 gol göndermişti... Valencia geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında yine 2 golle galibiyeti getiren isimdi.
Ekvadorlu yıldız, 3-3 biten ilk yarıdaki karşılaşmada Ümraniyespor filelerine 2 gol göndermişti... Valencia geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında yine 2 golle galibiyeti getiren isimdi.