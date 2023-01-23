Fenerbahçe'de Valencia yine en büyük koz

Fenerbahçe'de ligde 15 maçta 15 gol atan Enner Valencia, Ümraniyespor maçında yine en büyük koz olacak...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia yine en büyük koz
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23 Ocak 2023 13:46
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Süper Lig'de 15 maçta 15 gol atan Enner Valencia, Ümraniyespor karşısında yine Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak...

Ekvadorlu yıldız, 3-3 biten ilk yarıdaki karşılaşmada Ümraniyespor filelerine 2 gol göndermişti... Valencia geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında yine 2 golle galibiyeti getiren isimdi. 

 
 

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