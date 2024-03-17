Fenerbahçe'de ustalar göreve hazır!

Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu akşam elbette gözler, takımın hücumdaki iki önemli ismi ve kaptanlarında olacak...
Sarı-Lacivertliler'i, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor.
FARK YARATMALARI BEKLENİYOR
Tansiyonu yüksek geçmesi beklenen zorlu deplasmanda iki yıldızın, hem kaliteleri hem de tecrübeleriyle Karadeniz'de fark yaratmaları bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Dzeko ile Tadic'e bu akşam çok güvendiği ve liderliklerinden sonuna kadar faydalanmayı hedeflediği bildirildi.
Son Union Saint-Gilloise maçını boş geçen Dzeko, gollerine Bordo-Mavililer karşısında da devam etmek istiyor. Belçika'daki Saint-Gilloise mücadelesinde gol atan Tadic ise Trabzonspor'a ilk yarıda 3-2 kaybedilen maçta penaltıdan iki kez ağları sallamıştı.
Sarı-Lacivertliler'i, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor.
FARK YARATMALARI BEKLENİYOR
Tansiyonu yüksek geçmesi beklenen zorlu deplasmanda iki yıldızın, hem kaliteleri hem de tecrübeleriyle Karadeniz'de fark yaratmaları bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Dzeko ile Tadic'e bu akşam çok güvendiği ve liderliklerinden sonuna kadar faydalanmayı hedeflediği bildirildi.
Son Union Saint-Gilloise maçını boş geçen Dzeko, gollerine Bordo-Mavililer karşısında da devam etmek istiyor. Belçika'daki Saint-Gilloise mücadelesinde gol atan Tadic ise Trabzonspor'a ilk yarıda 3-2 kaybedilen maçta penaltıdan iki kez ağları sallamıştı.