Fenerbahçe'de ustalar göreve hazır!

Fenerbahçe'yi, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor. İsmail Kartal, takımdaki ustalarına da güveniyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ustalar göreve hazır!
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17 Mart 2024 10:13
Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu akşam elbette gözler, takımın hücumdaki iki önemli ismi ve kaptanlarında olacak...

Sarı-Lacivertliler'i, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor.

FARK YARATMALARI BEKLENİYOR

Tansiyonu yüksek geçmesi beklenen zorlu deplasmanda iki yıldızın, hem kaliteleri hem de tecrübeleriyle Karadeniz'de fark yaratmaları bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Dzeko ile Tadic'e bu akşam çok güvendiği ve liderliklerinden sonuna kadar faydalanmayı hedeflediği bildirildi.

Son Union Saint-Gilloise maçını boş geçen Dzeko, gollerine Bordo-Mavililer karşısında da devam etmek istiyor. Belçika'daki Saint-Gilloise mücadelesinde gol atan Tadic ise Trabzonspor'a ilk yarıda 3-2 kaybedilen maçta penaltıdan iki kez ağları sallamıştı.  

 
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