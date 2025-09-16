Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni isim: Urwantschky

Fenerbahçe'de teknik ekipte önemli bir değişiklik yaşandı.



Kaleci antrenörü Sandro Zufic'in ayrılığının ardından, bu görevi Alman çalıştırıcı Max Urwantschky üstlendi.



TEDESCO'NUN GÜVENİLEN İSMİ



Yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği bulunan Urwantschky, sarı-lacivertli ekibin teknik ekibine katıldı.



KARİYERİ



2014 yılından bu yana Tedesco'nun ekibinde yer alan 54 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya, Rusya ve Belçika'da görev yaptı.







