Fenerbahçe'de tek değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın ligin 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.



Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Dimitris Pelkas'ı tercih etti.



Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Attila Szalai yer aldı.





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