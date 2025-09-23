23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe'de Tedesco ile ilk Avrupa maçı!

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco ile Avrupa'da ilk kez sahne alacak.

calendar 23 Eylül 2025 12:24
Fenerbahçe'de Tedesco ile ilk Avrupa maçı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Maksimir Stadyumu'nda çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.


FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 2 eksikle çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca bu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden Jhon Duran da Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek.

TEDESCO İLE İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu dönemde Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor maçında 2-2, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-1 berabere kaldı.

3. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 3'üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu. Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı maçı 4-1 kazanmış, Kadıköy'deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
