Sırp futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan, önümüzdeki 2 yıl boyuncaformasını giyecek. Özellikle Ajax formasını giydiği son 5 sezonda Hollanda ekibinin tarihine geçen bir performansa imza atan Tadic, adı birçok kulüple anılmasına rağmen sarı lacivertlilere gelmeye nasıl ikna edildi?Başkan Ali Koç'un Belgrad'da gizli buluşarak bizzat bitirdiği sezonun flaş transferinde, Sırp yıldızı sarı lacivertli ekibin geçmiş yıllarda yaptığıgibi büyük transferlerin etkilediği ortaya çıktı.Fenerbahçe'yi yakından tanıyan tecrübeli futbolcu, daha ilk görüşmede diğer tüm teklifleri geri çevirip, başkan Ali Koç'a "Evet" yanıtını verdi.Ajax'tan ayrılmasının ardından tam 30 kulüpten transfer teklifi alan yıldız oyuncu başkan Ali Koç'la konuşmasının ertesi günü yönetici Selahattin Baki ile görüşmeyi sürdürüp, sportif direktör Mario Branco'nun düzenlediği sözleşmeye imzayı attı. Kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı atmasının hemen ardından özel uçakla İstanbul'a gelen Dusan Tadic, takımın mabedi olan Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.Tecrübeli oyuncu,dedi.Sarı lacivertli ekibe attığı imzayla bir anda yılın en önemli transferlerinden biri olarak öne çıkan Dusan Tadic'in çok heyecanlı ve istekli olduğu öğrenilirken, tesisleri ve İstanbul'da yaşayacağı evi gördükten sonra eşyalarını taşımak için Belgrad'a gitmişti. Bugün İstanbul'a dönen Tadic, Samandıra'da ilk idmanına çıktı.Sırp yıldız; 137 şut pası, 260 rakip ceza sahasında topla buluşma, 60 kilit pas ve 21.53 asist beklentisi ile 4 alanda Avrupa'nın en büyük 10 ligi içindeki 1 numaralı isim olarak dikkat çekti.-34 Maç-11 Gol-18 Asist-21.53 Toplam Asist Beklentisi (xA)-4.03 Şut Pası-7.65 RCS Topla Buluşma-1.79 Kilit Pas-2.56 İsabetli Orta-34.94 İsabetli PasSırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı. Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanı olan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 98 resmi maçta 21 gol kaydetti. Sırbistan'da 3 kez, Hollanda'da ise 1 kez yılın en iyi oyuncusu seçilen Tadic, 2018-19 sezonunda 28 gol ile Hollanda gol kralı oldu. 3 kez Eredivisie'yi kazanmayı başaran Tadic, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.