Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Sebastian Szymanski yedek kulübesinde yer aldı.
TALİMATLAR GEREĞİ YEDEKTE
Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak Polonyalı yıldız oyuncu, talimatlar gereği yedek oyuncu sayısı sağlansın diye kadroda yer aldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 maçta giyen 26 yaşındaki on numara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
