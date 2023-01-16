Fenerbahçe'de sınırdakilerde sorun yok

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçı öncesi tam 5 isim sınırda yer alıyordu. Bu isimlerden hiçbiri bu açıdan sıkıntı yaşamadan maçı tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sınırdakilerde sorun yok
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16 Ocak 2023 11:39
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşması öncesi kart sınırında olan 5 isim, sıkıntı yaşamadan karşılaşmayı tamamladı. 

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK'da da kaleci Günay Güvenç ile Figueiredo kart sınırında yer alıyorlardı. Söz konusu isimlerden hiçbiri bu açıdan sıkıntı yaşamadan mücadeleyi tamamladı.

Fenerbahçe, bir sonraki sınavında Ümraniyespor (d)ile Antep'te Sivassporile kozlarını paylaşacak.  

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