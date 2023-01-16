Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşması öncesi kart sınırında olan 5 isim, sıkıntı yaşamadan karşılaşmayı tamamladı.
Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK'da da kaleci Günay Güvenç ile Figueiredo kart sınırında yer alıyorlardı. Söz konusu isimlerden hiçbiri bu açıdan sıkıntı yaşamadan mücadeleyi tamamladı.
Fenerbahçe, bir sonraki sınavında Ümraniyespor (d)ile Antep'te Sivassporile kozlarını paylaşacak.
Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK'da da kaleci Günay Güvenç ile Figueiredo kart sınırında yer alıyorlardı. Söz konusu isimlerden hiçbiri bu açıdan sıkıntı yaşamadan mücadeleyi tamamladı.
Fenerbahçe, bir sonraki sınavında Ümraniyespor (d)ile Antep'te Sivassporile kozlarını paylaşacak.