Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti mutlu etti. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperinin kısa süre içinde takımla antrenmanlara dahil edilmesi ve bir aksilik olmazsa 5 Şubat'ta oynanacak Medipol Başakşehir maçında formasına kavuşması bekleniyor. Filip Novak'ın ise tedavisi devam ediyor.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.
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30 Ocak 2022 13:43
Serdar AzizFenerbahçe
Fenerbahçe
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