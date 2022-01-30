Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci

Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti mutlu etti. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperinin kısa süre içinde takımla antrenmanlara dahil edilmesi ve bir aksilik olmazsa 5 Şubat'ta oynanacak Medipol Başakşehir maçında formasına kavuşması bekleniyor. Filip Novak'ın ise tedavisi devam ediyor.









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