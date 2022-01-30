Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 13:43
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti mutlu etti. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperinin kısa süre içinde takımla antrenmanlara dahil edilmesi ve bir aksilik olmazsa 5 Şubat'ta oynanacak Medipol Başakşehir maçında formasına kavuşması bekleniyor. Filip Novak'ın ise tedavisi devam ediyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.