Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'a takımı savunma refleksini anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının takıma zarar verdiğini anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı!
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27 Aralık 2023 13:52
Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan  Mert Hakan Yandaş'a uyarı geldi...

Kanarya'nın 'komutan' lakaplı yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında kırmızı kart görmüş, bu olaylar sırasında Fred de kızarmıştı.

Sarı-lacivertli camiadan tecrübeli futbolcu hakkında çatlak sesler yükselmişti. Yönetim, Mert Hakan'a takımı savunma refleksini anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının takıma zarar verdiğini anlattılar.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 3 asiste imza attı.   

 



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