Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a uyarı geldi...
Kanarya'nın 'komutan' lakaplı yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında kırmızı kart görmüş, bu olaylar sırasında Fred de kızarmıştı.
Sarı-lacivertli camiadan tecrübeli futbolcu hakkında çatlak sesler yükselmişti. Yönetim, Mert Hakan'a takımı savunma refleksini anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının takıma zarar verdiğini anlattılar.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 3 asiste imza attı.
Kanarya'nın 'komutan' lakaplı yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında kırmızı kart görmüş, bu olaylar sırasında Fred de kızarmıştı.
Sarı-lacivertli camiadan tecrübeli futbolcu hakkında çatlak sesler yükselmişti. Yönetim, Mert Hakan'a takımı savunma refleksini anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının takıma zarar verdiğini anlattılar.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 3 asiste imza attı.