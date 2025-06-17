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Fenerbahçe'de Merih Demiral hamlesi!

Fenerbahçe, Merih Demiral transferi için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin altapısından yetişen Merih, Avrupa kadrosunda büyük kolaylık sağlayacak.

calendar 17 Haziran 2025 09:20
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de Merih Demiral hamlesi!
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Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

Tecrübeli stoperin Suudi kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki savunmacının, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesi büyük avantaj olarak görülüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu alanda Yusuf Akçiçek dışında oyuncusu yok ve Merih'in ismi UEFA listesinde avantaj sağlayacak.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK


Merih'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken milli yıldızın geri dönmeye istekli olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.


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